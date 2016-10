Ski alpin: Mayer tastet sich an Comeback heran

Olympiasieger Matthias Mayer hat nach dem Sturz im Dezember in Gröden und den dabei erlittenen Wirbelbrüchen seinen Optimismus wieder gefunden. Im Juli stand der 26-Jährige erstmals wieder auf Skiern, beim Trainingslager in Chile knallte er schon Topzeiten hin. Dennoch steigt er auf die Bremse.

Langsam und Schritt für Schritt will sich Mayer an sein Comeback herantasten. Im November beim Überseeweltcup in Lake Louise und Beaver Creek könnte es dann so weit sein.

