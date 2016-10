Grillhütten sollen Wiener Donaukanal im Winter beleben

Im Sommer ist am Donaukanal in Wien kaum ein Meter frei, im Winter herrscht hier aber gähnende Leere. Ein „Feuerdorf“ soll das nun ändern. In Holzhütten kann man grillen und trinken - günstig ist das allerdings nicht.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at