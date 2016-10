Kellerbrand macht 14 Menschen in Tirol obdachlos

Ein Kellerbrand in Wörgl in Tirol hat in der Nacht auf heute vier Familien vorübergehend obdachlos gemacht. 14 Männer, Frauen und Kinder mussten evakuiert werden, nachdem in einem Kellerabteil Feuer ausgebrochen war

