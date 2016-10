Italien nimmt Abschied von Dario Fo

Italien nimmt heute Abschied von dem am Donnerstag verstorbenen Literaturnobelpreisträger Dario Fo. Tausende Menschen, darunter Intellektuelle, Politiker und Künstler, strömten zum Piccolo Teatro in Mailand, in dem seit gestern der Sarg des Dramatikers aufgebahrt ist.

APA/AFP/Giuseppe Cacace

Auf dem Mailänder Domplatz ist eine nicht kirchliche, öffentliche Trauerzeremonie geplant. Diese wird von der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI live übertragen. Die Traueransprache soll Fos Sohn Jacopo halten. Der heutige Tag wurde in Mailand zum Trauertag erklärt.

Nach der Trauerzeremonie soll der Autor von „Mistero buffo“ in einer Krypta des Mailänder Monumentale-Friedhofes beigesetzt werden, wo bereits seine vor drei Jahren verstorbene Frau Franca Rame ruht. Der Theatermacher starb 90-jährig in einem Krankenhaus in Mailand, wo er seit zwei Wochen wegen Lungenproblemen in Behandlung war.