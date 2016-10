Tennis: Linz verliert seinen Topstar

Das Generali Ladies in Linz hat unfreiwillig seinen Topstar verloren. Die an Nummer eins gesetzte Spanierin Garbine Muguruza musste gestern im Viertelfinale gegen die Schweizerin Viktorija Golubic aufgeben. Die Weltranglistensechste war im dritten Satz umgeknickt und ließ sich unter Tränen am Knöchel behandeln.

Die 23-Jährige versuchte zwar noch einmal weiterzuspielen, musste dann allerdings das Handtuch werfen. Die drei weiteren hinter ihr gereihten Spielerinnen haben indes planmäßig das Halbfinale erreicht.

Mehr dazu in sport.ORF.at