Galaxy Note 7 auf AUA-Flügen in die USA verboten

Aufgrund des Banns der US-Transportbehörde für Samsungs Pannensmartphone Galaxy Note 7 haben auch die Austrian Airlines (AUA) reagiert und die Mitnahme des Geräts auf allen Flügen in und aus den Vereinigten Staaten verboten. Das betrifft sowohl Hand- als auch aufgegebenes Gepäck. Wie AUA-Sprecher Peter Thier heute gegenüber der APA sagte, tritt die Maßnahme um 18.00 Uhr in Kraft.

Bereits seit einigen Tagen war die Nutzung von Samsungs Note 7 an Bord von AUA-Maschinen untersagt. Allerdings war die Mitnahme erlaubt. Das gelte bis auf Weiteres - mit Ausnahme von US-Destinationen.

Zuvor hatten die US-Behörden per Notverordnung die Mitnahme des Geräts auf allen Flügen in den USA verboten. Auch in Taschen oder Koffern ist der Transport der Handys im Luftverkehr verboten. Bei Verstößen könnten Reisende bestraft oder die Smartphones beschlagnahmt werden. Die Sicherheit an Bord stehe an erster Stelle. Am Dienstag hatte Samsung bereits erklärt, das Note 7 werde vom Markt genommen. Zuvor waren einige der erst im August auf den Markt gekommenen Geräte in Brand geraten.