Tirol: Einbrecher lösten Brandalarm aus

Bei einem Einbruch in einen Baumarkt in Wörgl in Tirol haben die Einbrecher einen Brandalarm aufgelöst. Die Täter hatten versucht, mit einem Winkelschleifer einen Tresor zu öffnen. Dabei entwickelte sich so viel Staub und Rauch, dass der Alarm ausgelöst wurde.

