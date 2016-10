„Apokalyptisch“: Auch Dabik umkämpft

Die Bewohner Mossuls rüsten sich für die geplante Militäroffensive gegen den Islamischen Staat (IS). Sie bauen Schutzbunker und sammeln Vorräte. In Syrien ist unterdessen eine Operation gegen die Terrormiliz bereits gestartet. Rebellen kämpfen mit türkischer Unterstützung gegen die symbolisch bedeutsame Stadt Dabik. Der IS soll dort eine „apokalyptische Schlacht“ erwarten.

