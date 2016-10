Tennis: Entnervter Djokovic verliert in Schanghai

Einen ungewöhnlich emotionalen Novak Djokovic haben am Samstag die Zuschauer beim ATP-1000-Turnier in Schanghai erlebt. Der Weltranglistenerste verlor bei der Niederlage im Semifinale gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mehrmals die Nerven. Der Serbe zertrümmerte aus Ärger über seine vielen Fehler einen Schläger, riss sein Hemd auf und diskutierte auch nach dem Match noch mit dem Schiedsrichter. „Das ist einer dieser Tage, an dem alles in die verkehrte Richtung läuft“, sagte ein frustrierter Djokovic.

