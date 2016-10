Rad-WM: Eisel und Haller lauern auf ihre Chance

Bernhard Eisel und Marco Haller starten am Sonntag (10.20 Uhr, live in ORF Sport + und ab 9.30 Uhr im Livestream) als Außenseiter ins WM-Straßenrennen in Doha. Doch extreme Temperaturen und starker Wind könnten den Topnationen und deren Sprintern einen Strich durch die Rechnung machen. „Alle schauen auf den Sprint, aber dieser Kurs lässt sehr viel zu“, erläuterte Haller, der mit Unterstützung seines zehn Jahre älteren Teamkollegen Eisel eine Überraschung für durchaus realistisch hält.

