Italien verabschiedete Haushaltsgesetz 2017

Die italienische Regierung hat das Haushaltsgesetz 2017 vorgestellt. Das milliardenschwere Paket sieht Maßnahmen für mehr Flexibilität beim Pensionsantritt, zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Armutsbekämpfung vor.

Das Defizit soll 2,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) betragen. Gerechnet wird mit einem BIP-Plus im kommenden Jahr von ein Prozent. „Italien geht es besser als vor zweieinhalb Jahren, wir sind jedoch mit dem Wachstum noch nicht zufrieden und müssen weiterhin dafür hart arbeiten“, betonte Renzi bei einer Pressekonferenz nach der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes. 20 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer dienen.

Die Ausgaben für die Flüchtlingsversorgung sollen bei der Berechnung des Defizits ausgeklammert werden. Kommunen, die Flüchtlinge versorgen, sollen staatliche Unterstützung in Höhe von 500 Euro pro Flüchtling erhalten. In drei Jahren sollen die öffentlichen Investitionen zwölf Mrd. Euro in drei Jahren betragen.