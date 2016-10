Schweiz: Syrien-Treffen endete mit vagen Aussagen

Neue Syrien-Beratungen der USA und Russlands mit mehreren Staaten der Region sind heute in Lausanne nach gut fünf Stunden beendet worden. Über konkrete Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Die russische Nachrichtenagentur Interfax zitierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit der Aussage, die Teilnehmer wären übereingekommen, „die Kontakte fortzusetzen“.

Ungeachtet anhaltender Bombardierungen des umkämpften und von Aufständischen gehaltenen Ostteils von Aleppo sollten bei dem Treffen Chancen für eine zumindest zeitweilige Feuerpause zur Versorgung von Zivilisten ausgelotet werden. Über den Verlauf und eventuelle Ergebnisse der Gespräche in der Schweiz will US-Außenminister John Kerry in London seine Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland informieren.

An den Beratungen in einem Hotel am Genfer See nahmen neben Lawrow und Kerry auch die Spitzendiplomaten Katars, der Türkei, Saudi-Arabiens, des Iran, Ägyptens, des Irak sowie Jordaniens teil. Die USA, die Türkei, Saudi-Arabien und Katar unterstützen Rebellengruppen in Syrien, der Iran sowie Russland gelten hingegen als wichtigste Stützen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.