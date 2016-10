Bundesliga: WAC entreißt Salzburg Sieg

In einer dramatischen Schlussphase hat der Wolfsberger AC am Samstag zum Auftakt der elften Bundesliga-Runde ein 0:2 gegen Salzburg in ein 2:2 verwandelt. Die Kärntner entrissen dem Titelverteidiger mit Treffern in der 87. und 93. Minute noch den bereits sicher geglaubten Sieg. Die „Bullen“ blieben damit in der Liga zum dritten Mal in Serie sieglos. Gegen den WAC war es für Salzburg das fünfte Remis in den letzten sechs Duellen.

Mehr dazu in sport.ORF.at