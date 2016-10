Großprotest in Spanien gegen CETA und TTIP

Zehntausende haben in Spanien gegen die geplanten Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) protestiert. Allein im Zentrum der Hauptstadt Madrid kamen heute nach Schätzung der Organisatoren rund 20.000 Menschen zu einem Marsch zum Cibeles-Platz zusammen. In Barcelona waren es nach Polizeischätzung rund 2.000 Demonstranten, die zwischen dem kanadischen Konsulat und der Vertretung der EU-Kommission in Katalonien eine knapp eineinhalb Kilometer lange Menschenkette bildeten.

Sprecher Dutzender Organisationen, die zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen hatten, meinten, die vor allem bei linken Parteien, Gewerkschaften und Umweltschutzgruppen umstrittenen Handelsabkommen würden „mehr Armut und Ungleichheit“ verursachen.