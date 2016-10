Nach Hurrikan: UN-Generalsekretär besucht Haiti

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist heute zu einem Besuch in dem von dem Hurrikan „Matthew“ schwer getroffenen Haiti eingetroffen. Er landete in der Hauptstadt Port-au-Prince, wie die Vereinten Nationen in Haiti mitteilten. Von dort war die Weiterreise in die Stadt Les Cayes im besonders stark betroffenen Südwesten des Landes geplant.

Mit dem Besuch will sich Van vor Ort ein Bild von den Zerstörungen auf der bitterarmen Karibikinsel machen und seine Solidarität mit den Menschen in Haiti ausdrücken.

Wie der Zivilschutz mitteilte, sind 1,4 Millionen Menschen dringend auf rasche humanitäre Hilfe angewiesen.