3 Tote bei Schießerei in den USA

Bei einer Schießerei in einem Restaurant in Los Angeles sind mindestens drei Menschen getötet und rund ein Dutzend weitere verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war den tödlichen Schüssen offenbar ein Streit vorausgegangen. Ein Verdächtiger wurde demnach festgenommen, nach einem zweiten wurde noch gefahndet.

Nach einem Bericht der „Los Angeles Times“ ist das jamaikanische Pop-up-Restaurant bei den Bewohnern des südwestlichen Stadtteils West Adams sehr beliebt. Dort würden oftmals Partys gefeiert, so offenbar auch an diesem Wochenende. Während der Schießerei kurz nach Mitternacht hatte das Restaurant demnach noch rund 50 Gäste.

Der Bürgermeister der kalifornischen Metropole, Eric Garcetti, sprach von einem „schrecklichen“ Vorfall. Die Schießerei sei nur das „jüngste Beispiel einer sinnlosen Epidemie der Waffengewalt, die in unserer Stadt und im ganzen Land so viel Schmerz und Trauer verursacht“, erklärte er. In den USA sterben jedes Jahr mehr als 30.000 Menschen durch Schusswaffen, doch alle Versuche, die laxen US-Waffengesetze zu verschärfen, sind bisher gescheitert.