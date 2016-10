Erneut Raketen auf US-Kriegsschiff vor Jemen abgefeuert

Auf ein Schiff der US-Kriegsmarine im Roten Meer sind Militärangaben zufolge erneut Raketen abgefeuert worden. Der Lenkraketenzerstörer „USS Mason“ sei aber nicht getroffen worden, sagte ein Vertreter der Marine gestern. Das Kriegsschiff habe die an Bord befindlichen Systeme zur Selbstverteidigung genutzt.

Auch diese Raketen seien vom Jemen aus abgefeuert worden, sagte Admiral John Richardson. Der Vorfall war bereits der dritte in der vergangenen Woche.

Die Houthi-Rebellen wiesen die Verantwortung für die Angriffe Anfang der Woche zurück. Sie hätten nicht auf Schiffe vor der Küste geschossen. Saudi-Arabien wirft dem Iran vor, die schiitischen Houthi militärisch zu unterstützen, was die Regierung in Teheran bestreitet. Beide Staaten ringen um die Vorherrschaft in der Region. Die USA unterstützen die von Saudi-Arabien angeführte arabische Koalition.