Bundesliga: Altach lässt Rapid zittern

Wenige Minuten vor Schluss ist Rapid gestern der ersten Bundesliga-Niederlage im neuen Heimstadion entgangen. Gegen den SCR Altach retteten die erneut nicht überzeugenden Hütteldorfer in Unterzahl ein 1:1, nachdem die berherzt auftretenden Vorarlberger in der ersten Hälfte in Führung gegangen waren und der Rapidler Srdjan Grahovac die Rote Karte gesehen hatte.

Großer Sieger der elften Runde ist aber Leader Sturm Graz, der gegen Ried gewann und damit die Punkteverluste der Verfolger perfekt nutzte.

