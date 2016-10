Politisches System auf Messers Schneide

„Trauer“ nennt Thailands Kronprinz Maha Vajiralongkorn als Motiv dafür, dass er den Thron nach seinem verstorbenen Vater Bhumibol Adulyadej nicht besteigen will - und das wohl für ein Jahr. Fragen, ob Trauer tatsächlich das alleinige Motiv ist, ob im Hintergrund ein Machtkampf tobt und ob der Schritt Vajiralongkorns alleinige Entscheidung ist, dürfen in Thailand angesichts der gnadenlosen Gesetze über Majestätsbeleidigung nicht gestellt werden. Auch so zeigt der verwaiste Thron aber, wie sehr das politische System auf Messers Schneide steht.

Lesen Sie mehr …