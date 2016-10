Ringen zwischen Bonus und Malus

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) kontert den SPÖ-Wünsche nach einem „Pensionshunderter“ nun mit eigenen Vorgaben: In der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag forderte er ultimativ die Schaffung eines Pensionsbonus: „Ich bestehe darauf.“ Das System soll Arbeiten jenseits von 65 Jahren (Männer) bzw. 60 Jahren (Frauen) attraktiver machen. Im Hintergrund steht der Konflikt, mit wie vielen Bonus- und wie vielen Malus-Elementen die frühen Pensionsantritte vermindert werden sollen. Aufhorchen ließ Schelling allerdings auch mit ultimativen Forderungen an die Länder.

