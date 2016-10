Tennis: Murray beherrscht die ATP-Tour

Andy Murray ist weiterhin der Mann der Stunde auf der ATP-Tour. Der Schotte hat heute mit seinem Erfolg in Schanghai nach dem Triumph in Peking sein zweites Turnier in Folge gewonnen. Im Finale hatte er nach einem umkämpften ersten Satz den Spanier Roberto Bautista Agut im Griff. Auch in der Weltrangliste setzt Murray zum Angriff auf die nicht mehr in Hochform spielende Nummer eins Novak Djokovic an. In Moskau gab es unterdessen auch wieder einmal ein Erfolgserlebnis für Jürgen Melzer.

Mehr dazu in sport.ORF.at