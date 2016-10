„Prophetischen“ Ort verloren

Von der Türkei unterstützte Rebellen haben die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus dem syrischen Dorf Dabik vertrieben. Das ist vor allem symbolisch eine schwere Niederlage für den IS: Dieser hatte sein grausames Vorgehen stets mit einer „Prophezeiung“, wonach Dabik der Ort des finalen Kampfes zwischen den Muslimen und den Ungläubigen sein werde, legitimiert. Die Niederlage passt nicht in das Bild, das die IS-Führung von sich selbst zeichnet. Und im irakischen Mossul droht bereits der nächste Rückschlag.

