Bundesliga: Spielstand bei Mattersburg - Austria

Für die Wiener Austria zählt zum Abschluss der elften Runde der tipico-Bundesliga am Sonntag (seit 16.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) in Mattersburg nur ein Sieg. „Wir wollen und müssen unbedingt gewinnen“, sagte Trainer Thorsten Fink, dem auch die Statistik recht gibt. Gleich neunmal ging die Austria in den letzten zehn Duellen gegen Mattersburg als Sieger vom Platz.

