Putin findet US-Drohung mit Cyberattacke „beispiellos“

Kreml-Chef Wladimir Putin hat US-Vizepräsident Joe Biden wegen möglicher Attacken auf russische Computernetzwerke „beispiellose Drohungen“ vorgeworfen. Bidens Äußerungen seien ein Verstoß gegen internationale Normen, wurde Putin heute von der Agentur Interfax zitiert. Russland wolle keine Konfrontation. Aber eine Attacke würde Moskau nicht unbeantwortet lassen, betonte er.

Die USA werfen Russland Hackerangriffe auf politische Institutionen vor. Biden hatte dazu im Fernsehen gesagt: „Wir senden eine Botschaft“ an Russland - und zwar „zu einem Zeitpunkt unserer Wahl und unter den Umständen, die die größte Wirkung entfalten werden“. Aus Putins Sicht will Biden mit den Vorwürfen an Moskau im Wahlkampf punkten.

Putin findet Clinton „aggressiv“

Einmal mehr bekundete Putin seine Sympathien für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump: Leider benutze Hillary Clinton eine „aggressive Rhetorik“, während Trump im Anti-Terror-Kampf zur Zusammenarbeit aufrufe. „Ich hoffe, dass es eine Chance auf Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen nach der Wahl gibt“, meinte Putin. Mit Sanktionen gegen Russland seien die Konflikte in der Ukraine und in Syrien nicht zu lösen.

Der Kreml-Chef rief die USA zu einer engeren Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf auf. Moskau habe Washington mehrfach vor den Boston-Attentätern Dschochar und Tamerlan Zarnajew gewarnt, aber die USA seien an den Informationen offenbar nicht interessiert gewesen.