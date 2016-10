Golf: Wiesbergers Höhenflug hält an

Bernd Wiesberger hat am Sonntag auf der European Tour seinen Höhenflug in der Schlussphase der Saison fortgesetzt. Der 31-jährige Burgenländer schrammte als Zweiter der British Masters nur knapp an seinem ersten Sieg im Jahr 2016 vorbei. Wiesberger führte zwischenzeitlich auf der vierten Runde, musste sich aber schließlich dem Schweden Alex Noren geschlagen geben. In der Weltrangliste könnte dem Österreicher aber trotzdem eine entscheidende Verbesserung gelungen sein.

