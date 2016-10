Ski alpin: Veith verschiebt Comeback

Am 31. Oktober 2015 hat ÖSV-Star Anna Veith - damals noch Fenninger - bei einem Trainingssturz auf dem Rettenbachferner in Sölden schwere Knieverletzungen erlitten. Knapp ein Jahr später hätte sie an gleicher Stelle beim Weltcup-Auftakt nächsten Samstag ihr Comeback geben können. Doch die 27-jährige Salzburgerin fühlt sich noch nicht bereit dazu, wie sie am Sonntag verlauten ließ. „Ich habe gemerkt, dass ich noch mehr Zeit brauche“, so die Gesamtweltcup-Siegerin von 2014/15.

