Zehntausende protestieren in Paris gegen Homo-Ehe

Zehntausende Menschen haben in Paris gegen die seit 2013 in Frankreich legale Homo-Ehe demonstriert. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer an der Aktion „La Manif Pour Tous“ (die Demonstration für alle) heute Abend mit bis zu 24.000 an, die Organisatoren sprachen von fast 200.000 Demonstranten.

Die Proteste richteten sich gegen gleichgeschlechtliche Ehen, Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung. Auch Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare lehnen die Organisatoren und ihre Anhänger ab. Sechs Aktivistinnen der Frauenbewegung Femen protestierten „oben ohne“ gegen die Kundgebung und wurden vorübergehend festgenommen.