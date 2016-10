Protest gegen „Nepszabadsag“-Aus

Die Einstellung der größten Oppositionszeitung „Nepszabadsag“, an der der österreichische Investor Heinrich Pecina beteiligt ist, schlägt in Ungarn weiter Wellen. Tausende demonstrierten am Sonntag in Budapest gegen Korruption in der Regierung und für mehr Pressefreiheit. Gemunkelt wird über einen Verkauf der Zeitung an einen Freund des rechtskonservativen Regierungschefs Viktor Orban.

