Menschen mögen Forschung am liebsten praktisch

Wie soll Wissenschaft kommuniziert werden? In möglichst einfacher Form von „oben herab“? Oder durch Mitbestimmung „von unten“? Weder noch, sagt eine neue Studie: Am liebsten wollen die Menschen an der Forschung praktisch und „auf gleicher Augenhöhe“ teilhaben.

