China schickt Taikonauten auf bemannte Raumfahrtmission

China startet heute mit den beiden Taikonauten Jing Haipeng und Chen Dong eine bemannte Raumfahrtmission. Die beiden Raumfahrer sollten in einer Shenzou-11-Rakete von der Satellitenstartrampe Jiuquan in der Wüste Gobi ins All abheben und nach zwei Tagen im Raumlabor Tiangong-2 ankommen. Dort sollen sie dann 30 Tage lang bleiben.

Der 50-jährige Jing, der bereits zwei Mal im All war, soll die Mission leiten. Gemeinsam mit Chen soll er Experimente zu Reparaturarbeiten im All und naturwissenschaftliche Versuche unternehmen. Um gegenüber den USA und Europa aufzuholen, steckt die Volksrepublik Milliardensummen in ihr Raumfahrtprojekt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 eine eigene bemannte Raumstation aufzubauen.