„Stunde des Sieges hat geschlagen“

„Die Stunde des Sieges hat geschlagen.“ Mit diesen Worten läutete der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi im staatlichen Fernsehen in der Nacht auf Montag die lange vorbereitete Offensive auf Mossul ein. Die Millionenmetropole ist die Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak. Rund 4.000 IS-Kämpfer sollen sich in der Stadt und deren Umland noch aufhalten. Auch sie sollen sich gut auf die Offensive vorbereitet haben. Die UNO befürchtet eine neue große Fluchtbewegung.

Lesen Sie mehr …