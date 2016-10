Marineparkbehörde: Great-Barrier-Riff „nicht tot“

Das größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef in Australien, ist nach Angaben der australischen Marineparkbehörde durch die Korallenbleiche vergangener Monate angegriffen, aber nicht tot. Der Chef der Behörde, Russell Reichelt, reagierte gestern verärgert auf einen „Nachruf“, den ein Journalist und Essay-Schreiber vergangene Woche auf das Riff veröffentlicht hatte.

Der Text hatte weltweite Beachtung gefunden. „Das Great Barrier Reef in Australien ist nach langer Krankheit 2016 verstorben. Es war 25 Millionen Jahre alt“, schrieb Rowan Jacobsen vergangene Woche. „Niemand weiß, ob ernste Anstrengungen das Riff hätten retten können, aber es ist klar, dass solche Anstrengungen nicht unternommen wurden.“

Fast ein Viertel der Korallen abgestorben

„Unverantwortlich und unwahr“, konterte Reichelt. Solche Schlagzeilen seien fatalistisch und trügen nicht zum Schutz des Riffs bei. Insgesamt seien fast ein Viertel der Korallen, 22 Prozent, in den vergangenen Monaten abgestorben, räumte er ein. Grund sei die schlimmste Korallenbleiche gewesen, die das Riff je erlebt habe. Sie gehe auf das Wetterphänomen El Nino zurück und den Anstieg der Meerestemperaturen durch den Klimawandel.

Die 22 Prozent sind ein Durchschnittswert, so Reichelt. Im nördlichen Teil des Riffs ist die Lage viel dramatischer: Dort sind nach Angaben von Meeresbiologen der James Cook-Universität mehr als 90 Prozent der Korallenstöcke betroffen. Vielerorts seien mehr als ein Drittel der Korallen abgestorben. Südlich von Port Douglas und Cairns, wo viele Touristenboote zu dem Weltnaturwunder aufbrechen, waren die Schäden deutlich geringer.

Kritik von Meeresschützern

Nach Angaben von Reichelt war die Korallendecke in den drei Jahren vor der jüngsten Bleiche insgesamt um 19 Prozent gewachsen. Die Regierung habe für die nächsten zehn Jahre zwei Milliarden australische Dollar (etwa 1,4 Milliarden Euro) für Schutzmaßnahmen bereitgestellt. Meeresschützer klagen, dass die Regierung mit dem Ausbau der Kohleindustrie zum Klimawandel, der das Riff bedroht, beiträgt. Der Ausbau der Kohlehäfen an der Ostküste bringe noch mehr Schiffe in die Region, die das Riff weiter belasten.