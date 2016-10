Sukkot: Jüdisches Erntedankfest mit Laubhütten

Beim Auszug aus Ägypten mussten die Israeliten während der Wüstenwanderung in Hütten aus Zweigen leben. Die „Sukka“ (Laubhütte) ist eine provisorische Hütte, die häufig im Garten oder im Innenhof aufgebaut wird. Sukkot ist ein Fest der Freude und beginnt 15 Tage nach dem ersten Herbstfeiertag Rosch ha-Schana und fünf Tage nach Jom Kippur. Die Festlichkeiten beginnen am 15. des Monats Tischri im jüdischen Kalender - 2016 am heutigen 17. Oktober - und dauern mindestens sieben Tage.

