Adriano Celentano und Mina veröffentlichen Album

Adriano Celentano und Mina, seit Jahrzehnten zwei Größen im italienischen Musikgeschäft, bringen am 11. November ein neues Album auf den Markt. „Le migliori“ (Die Besten) heißt die neue Platte mit bisher unveröffentlichten Liedern. Am Freitag kommt der erste Song der Platte, „Amami Amami“, in die Radios.

Der mit „Azzuro“ 1968 berühmt gewordene und heute 77 Jahre alte Celentano und die jetzt 75-jährige Mina hatten 1998 das Album „Mina + Celentano“ veröffentlicht, vom dem mehr als 1,6 Millionen Stück verkauft wurden. Dem Sängerduo wird RAI 1 im Dezember eine Sendung widmen, berichteten italienische Medien.

Das neue Album sei Frucht der jahrzehntelangen Freundschaft zwischen „Il Molleggiato“, wie Celentano wegen seiner federnden Bewegungen genannt wird, und „La Tigre“, hieß es. Auch das Cover sei noch ein Geheimnis. 1998 hatten sich die beiden als Disney-Enten zeichnen lassen. Mina wurde in den 60er Jahren durch schrille Outfits, ausgefallene Turmfrisuren und ein turbulentes Privatleben berühmt. Weltweit verkauften sich ihre Lieder mehr als 70 Millionen Mal.