Ben Affleck führt mit „The Accountant“ US-Kinocharts an

Oscar-Preisträger Ben Affleck („Argo“) hat es am Wochenende an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts geschafft. Der Thriller „The Accountant“ mit Affleck in der Rolle eines kriminellen Buchhalters spielte von Freitag bis gestern in den USA und Kanada geschätzte 25 Millionen Dollar (knapp 23 Mio. Euro) ein.

Als weiterer Neueinsteiger brachte die Doku „Kevin Hart: What Now?“ nach ersten Studioschätzungen knapp zwölf Millionen Dollar ein. Der Film dokumentiert die jüngste Comedy-Tournee des schwarzen US-Stars Kevin Hart („Central Intelligence“).

Superheldenverfilmung „Max Steel“ als Flop

Ebenfalls rund zwölf Millionen Dollar holte der Thriller „Girl on the Train“ an seinem zweiten Wochenende in Nordamerika. Damit brachte die Bestsellerverfilmung mit Emily Blunt insgesamt schon etwa 47 Millionen Dollar ein.

Als Flop erwies sich die Superheldenverfilmung „Max Steel“. Der Neueinsteiger um die Heldenfigur des Spielzeugherstellers Mattel spielte bei seinem Debüt nur etwa zwei Millionen Dollar ein. Das reichte lediglich für einen abgeschlagenen elften Platz in den Charts.