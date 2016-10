Sarah Jessica Parker sind Fehler ihres Mannes egal

„Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (51) schaut über die kleinen Fehler ihres Ehemanns hinweg. "Die Dinge, die mich stören, sind mir egal", sagte die Schauspielerin gestern (Ortszeit) in der US-Sendung "Sunday Morning“ über das Geheimnis ihrer Ehe.

„Ich mag ihn immer noch so sehr. Er ist die Person, die ich hoffentlich stolz mache." Parker und ihr Schauspielkollege Matthew Broderick (54) sind seit 20 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. "Für mich ist er immer noch der Klügste und Lustigste“, sagte die 51-Jährige über ihren Mann.