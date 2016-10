14 Verletzte nach Brand in Wiener Justizanstalt

Ein 32-jähriger Häftling soll gestern Abend in einer Mehrpersonenzelle in der Justizanstalt Josefstadt eine Matratze in Brand gesteckt haben. Drei Insassen und elf Justizwachebeamte wurden dabei verletzt.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at