Kurz gegen neue Russland-Sanktionen

Gegen weitere Sanktionen gegen Russland hat sich Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) vor Beratungen der EU-Außenminister ausgesprochen. In Syrien könne nur etwas Positives zustande gebracht werden, wenn die USA und Russland an einem Strang ziehen, sagte Kurz heute in Luxemburg. „Insofern halte ich die Idee, jetzt zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu beschließen, für falsch.“

Das Wichtigste wäre, jetzt einen Waffenstillstand in Syrien zu erreichen, sagte Kurz. Es brauche wieder einen humanitären Zugang, um das Leid der Menschen zu reduzieren. Das könne nur gelingen, wenn die Gespräche in der Kontaktgruppe fortgesetzt werden.

„Es braucht keine weitere Eskalation, sondern, was es braucht, ist Deeskalation“, warnte Kurz. „Es braucht auch keine immer stärkere Blockbildung. Im Gegenteil, es braucht Verhandlungen und Dialog“, betonte er.