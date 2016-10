Football: Dallas-Rookies beeindrucken weiter

Vor der Saison hat die erneute Verletzung von Starquarterback Tony Romo bei den Dallas Cowboys noch für lange Gesichter gesorgt. Der Ersatzspielmacher Dak Prescott war in der National Football League (NFL) ein unbeschriebenes Blatt und fiel nur durch seinen ungewöhnlichen Vornamen, eine Abkürzung von „Dakota“, auf. Sechs Spiele später beeindruckt der Rookie jede Woche mit starken Leistungen, so auch am Sonntag auswärts gegen die Green Bay Packers. Doch Prescott ist nicht der einzige Neuling bei den Texanern, der für Gesprächsstoff sorgt.

Mehr dazu in sport.ORF.at