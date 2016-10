EU-Außenminister über Sanktionen gegen Russland uneins

In der Europäische Union gibt es neuen Streit über den richtigen Umgang mit Russland. Vor dem Hintergrund des Syrien-Konflikts sprachen sich heute bei einem Außenministertreffen Frankreich und Großbritannien klar dafür aus, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen und dabei alle Optionen zu prüfen.

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sagte vor dem Treffen, er sei gegen neue Sanktionen. In Syrien könne nur etwas Positives zustande gebracht werden, wenn die USA und Russland an einem Strang ziehen, so Kurz in Luxemburg. „Insofern halte ich die Idee, jetzt zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu beschließen, für falsch.“

„Keine weitere Eskalation“

Das Wichtigste wäre, jetzt einen Waffenstillstand in Syrien zu erreichen, sagte Kurz. Es brauche wieder einen humanitären Zugang, um das Leid der Menschen zu reduzieren. Das könne nur gelingen, wenn die Gespräche in der Kontaktgruppe fortgesetzt werden.

„Es braucht keine weitere Eskalation, sondern was es braucht, ist Deeskalation“, so Kurz. „Es braucht auch keine immer stärkere Blockbildung. Im Gegenteil, es braucht Verhandlungen und Dialog.“

Auch der deutsche Außenminister Frank-Walter (SPD) warnte vor einer neuen Sanktionsdebatte. „Ich sehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, wie möglicherweise langfristig wirkende Sanktionen hier zur Verbesserung der Versorgung der Zivilbevölkerung beitragen sollen“, sagte er.

Widerstand von Frankreich und Großbritannien

Sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault hatte zuvor weitere Schritte gefordert, um den Druck auf die Kriegsparteien in Syrien aufrechtzuerhalten. Der britische Außenminister Boris Johnson äußerte sich bei dem Ministertreffen in Luxemburg ähnlich und bezeichnete die russische Regierung als Puppenspieler des Regimes von Syriens Präsident Baschar al-Assad.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini betonte, dass ein Beschluss über Russland-Sanktionen aktuell nicht auf der Tagesordnung stehe. Kein EU-Staat habe zu dem Thema einen offiziellen Vorschlag gemacht, sagte sie.