Deutschlandweit Drohschreiben gegen Schulen

In ganz Deutschland haben Schulen heute Drohschreiben erhalten. Allein in Leipzig gingen an neun Schulen entsprechende E-Mails ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte seien an Ort und Stelle, Durchsuchungen liefen. Schüler und Lehrer dürften die Gebäude derzeit nicht verlassen. Die Polizei geht allerdings nicht von einer unmittelbaren Gefährdung aus.

Auch Schulen unter anderem in Göttingen und Magdeburg erhielten ähnliche Drohmails. In Madgeburg gingen laut Polizeiangaben bei zwei Gymnasien entsprechende Schreiben ein, in denen Straftaten angedroht worden seien. Nach derzeitigen Ermittlungen sei „nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen“, so ein Polizeisprecher. Welche Straftaten konkret angedroht wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

In Göttingen erhielten ebenfalls mehrere Schulen Drohungen per E-Mail, wie ein Polizeisprecher sagte. Wer die Drohschreiben verfasst hat, war zunächst unklar.