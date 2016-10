Zwei Unfälle bei Chemiefirma BASF: Mehrere Verletzte

Bei zwei Unglücken in deutschen Werken des Chemieriesen BASF sind heute laut Firmenangaben mehrere Menschen verletzt worden. Einige Menschen werden derzeit noch vermisst. Gegen Mittag kam es dann zu einer Explosion am Landeshafen Nord in Ludwigshafen. Nach der Detonation kam es nach BASF-Angaben zu Folgebränden, über dem Areal stand eine hohe schwarze Rauchsäule.

Mehrere Vermisste und Verletzte nach einer Explosion auf dem Werksgelände der #BASF in Ludwigshafen. https://t.co/tQE9pbOmpF pic.twitter.com/JiNWWPCTzq — Der Tagesspiegel (@tagesspiegel) 17. Oktober 2016

„Es sind Einsatzkräfte aus der gesamten Region vor Ort, um ein Übergreifen auf andere Werksbereiche zu verhindern“, teilte die Stadtverwaltung Ludwigshafen auf ihrer Internetseite mit. Anrainer wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. In dem Hafen werden vor allem brennbare Flüssigkeiten und verdichtete Gase für BASF angeliefert. Das Unglück ereignete sich laut BASF bei Arbeiten an einer Trasse für Rohrleitungen.

In der Früh war es bereits am Standort Lampertheim zu einer Verpuffung am Filter einer Anlage für Kunststoffzusätze gekommen. Dabei zogen sich vier Mitarbeiter Verletzungen zu, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anlage wurde abgestellt. Eine Umweltverseuchung sei nicht festgestellt worden. In beiden Fällen seien die Ursachen noch unbekannt, die Behörden seien informiert.