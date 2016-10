Ältester Riesenpanda der Welt gestorben

Der älteste in Gefangenschaft lebende Riesenpanda der Welt ist tot. Das 38-jährige Pandaweibchen Jia Jia wurde in Hongkong von Tierärzten eingeschläfert, um nach langer Krankheit nicht noch weiter leiden zu müssen. Das geht aus einer Mitteilung des Ocean Park hervor, in dem Jia Jia fast die Hälfte ihres Lebens verbracht hatte.

APA/AFP/Philippe Lopez

Das Guinness-„Buch der Rekorde“ erkannte Jia Jia als den ältesten in Gefangenschaft lebenden Riesenpanda an. Die durchschnittliche Lebensdauer für einen Pandabären in der Wildnis betrage 18 bis 20 Jahre, während viele in Gefangenschaft lebende Tiere um die 30 Jahre alt werden.