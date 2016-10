Dealer wollte in Taxi flüchten

Ein Dealer ist in der Nacht auf gestern in der Wiener Innenstadt mit einem Taxi vor der Polizei geflüchtet. An einer roten Ampel endete für den 32-Jährigen die Fahrt. Beim Mann wurden Kokainkugeln und Bargeld sichergestellt.

