Lebenslang und Einweisung für steirischen Doppelmörder

Im Prozess gegen jenen 34-Jährigen, der im April seine Frau und deren Schwester in Kapfenberg (Steiermark) ermordet hatte, ist heute in Leoben ein Urteil gefallen: lebenslange Haft sowie Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

