Grüne feierten 30 Jahre im Parlament

Mit einem Festakt im Parlament haben die Grünen heute das 30-Jahr-Jubiläum ihres Einzugs in den Nationalrat gefeiert. Festredner war der grüne Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der Österreichs Grünen den baldigen Sprung in eine Bundesregierung wünschte. Partei- und Klubchefin Eva Glawischnig dankte der Gründergeneration und hielt einen flammenden Appell pro Europa.

„Die Grünen in Baden-Würtemberg und Österreich haben in der Opposition viel geleistet“, so Kretschmann, der seit 2011 als erster grüner Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes amtiert. Inhaltlich betonte der Ministerpräsident die Bewahrung der Lebensgrundlagen als verbindendes Kernthema der Grünen.

„Ökologische Politik ist eben keine Spinnerei von irgendwelchen Fortschrittsgegnern, sondern es ist ein Menschheitsthema.“ Heute gehe es darum, die Industriegesellschaft so zu transformieren, dass der Planet Erde nicht gefährdet werde, und das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.

Aufruf zu gesamteuropäischem Handeln

Dazu, aber auch in anderen Themen von den Flüchtlingen über das Klima, dem Terrorismus bis zur Digitalisierung der Industriegesellschaft brauche es gesamteuropäische Handeln. Er warnte vor einem Rückfall ins Nationalstaatliche oder gar in einen aggressiven Nationalismus. Hier schloss Glawischnig an. Es gebe keinen anderen Weg, als auf mehr Europa zu setzen, betonte sie, während immer mehr politische Bewegungen die EU zum absoluten Feindbild erklärt hätten.

„Wir lassen uns dieses europäische Projekt von Rechtspopulisten nicht kaputtmachen“, sagte Glawischnig, die auch den „Rechtsruck so mancher konservativer Partei“ kritisierte. Auch auf FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer spielte sie an. „Wir alle wollen uns nicht wundern müssen, was alles geht, und wir alle werden uns nicht wundern müssen.“

Grußbotschaft von Van der Bellen

Nicht anwesend war bei der Veranstaltung der frühere Grünen-Chef und nunmehrige Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen. Verlesen wurde allerdings eine Grußbotschaft von ihm, in der er betonte, überparteilich agieren zu wollen und daher als Kandidat Klub- und Parteiveranstaltungen nicht zu besuchen. Er hoffe, in fünf Jahren als Bundespräsident zum 35er gratulieren zu dürfen.

Viele andere frühere Spitzenleute der Grünen von Madeleine Petrovic bis Andreas Wabl waren hingegen anwesend. Auch Vertreter von SPÖ, FPÖ und NEOS waren gekommen, das Nationalratspräsidium war durch Karlheinz Kopf (ÖVP) vertreten.