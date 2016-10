Expertenkommission soll Pannen in Fall Bakr untersuchen

Vier unabhängige Experten sollen die Umstände bei der Fahndung nach dem Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr und seinem späteren Suizid untersuchen. Wer der Kommission angehören soll, steht noch nicht fest. Die externen Kandidaten sollen jedoch über möglichst große Erfahrungen bei Ermittlungen in Zusammenhang mit internationalem Terror verfügen.

Die Experten sollen für die deutsche Bundesregierung einen schriftlichen Bericht über den gesamten Fall erarbeiten - von der ersten Information der Bundesbehörden über den Terrorverdacht an die sächsische Polizei bis hin zur Selbsttötung Bakrs am Mittwoch in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.

Die sächsische Regierung war nach dem Tod Bakrs heftig kritisiert worden. Auch Rücktrittsforderungen gegen Justizminister Sebastian Gemkow und Innenminister Markus Ulbig (beide CDU) wurden laut. Am Freitag hatte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) Fehler der Behörden eingeräumt und einer externen Untersuchung der Vorfälle zugestimmt.