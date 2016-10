Gefahrenwarnung für Bevölkerung

Bei einer Explosion auf einem Werksgelände des deutschen Chemieriesen BASF in Ludwigshafen sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Mehrere weitere werden noch vermisst. Laut BASF kam es bei Arbeiten an einer Rohrleitung zu einer Detonation und in der Folge zu mehreren Bränden. Die zuständigen Behörden gaben eine Gefahrenwarnung aus: Die Bewohner von Ludwigshafen und der angrenzenden Stadt Mannheim wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den „Aufenthalt im Freien zu meiden“.

