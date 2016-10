Bundesliga: Meisterpendel schlägt für Sturm aus

In Meistersaisonen gewinnen Mannschaften auch, wenn sie nicht herausragend oder auch einmal nur durchschnittlich spielen. Sturm Graz scheint diese These derzeit zu untermauern. Das 1:0 über Ried am Samstag war im Gegensatz zu anderen starken Auftritten im Herbst spielerisch keine Meisterleistung, könnte aber ein weiterer Schritt in Richtung Meistertitel gewesen sein.

„Wir haben taktisch sehr gut gespielt“, so Trainer Franco Foda. Das Pendel schlägt momentan jedenfalls klar in Richtung Sturm aus - auch weil die Konkurrenten Salzburg, Altach und Rapid Federn ließen.

