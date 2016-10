Bombendrohung gegen Schule in Deutschland: Festnahme

Wegen einer Bombendrohung gegen eine Schule in Baden-Württemberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 32-Jährigen aus Reutlingen. Der Mann habe gestern über das Internet angedroht, in einer Reutlinger Schule einen Sprengstoff explodieren zu lassen, teilten die Behörden heute mit. Der 32-Jährige sei in seiner Wohnung festgenommen worden - er sei polizeibekannt und psychisch auffällig.

Auch mehrere Schulen in Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten Drohungen erhalten. Es gebe bisher aber keine Hinweise darauf, dass der Fall in Reutlingen mit anderen Drohungen gegen Schulen in Deutschland zusammenhänge, sagte eine Polizeisprecherin.

Durchsuchungen ohne Ergebnis

Eine Durchsuchung der Wohnräume des 32-Jährigen habe keine Hinweise auf Waffen oder Sprengstoff ergeben; auch im Schulgebäude fanden die Beamten und Suchhunde nichts Verdächtiges. Der Unterricht sei daher normal gestartet, hieß es weiter.

Die Behörden ermitteln wegen Störung des öffentlichen Friedens gegen den 32-Jährigen. Der Beschuldigte sei geständig und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden, teilten die Beamten mit.